Publicado 18/07/2022 15:05 | Atualizado 18/07/2022 15:22

Rio - Um dia após a partida contra o Fluminense, o São Paulo divulgou nas redes sociais que registrou um boletim de ocorrência contra dois torcedores que são suspeitos de atos de racismo contra torcedores do clube carioca, no Morumbi.

"O São Paulo Futebol Clube vem a público informar que registrou Boletim de Ocorrência contra dois indivíduos responsáveis por lamentáveis atos de cunho racista no jogo São Paulo x Fluminense, no Morumbi. O Clube não tem medido esforços para que os agressores sejam identificados, punidos e impedidos de frequentar estádios de futebol. O São Paulo FC irá colaborar com as autoridades no que for necessário e relembra: racistas não são bem-vindos no Morumbi", divulgou o clube paulista.

As cenas envolvendo os torcedores do São Paulo viralizou nas redes sociais no último domingo. Tanto o clube paulista, quanto o Fluminense lançaram notas oficiais recriminando o ato e exigindo que medidas sejam tomadas.