Raphinha - Divulgação / Barcelona

RaphinhaDivulgação / Barcelona

Publicado 18/07/2022 16:50

Rio - Reforço do Barcelona para a próxima temporada, o atacante Raphinha citou ídolos brasileiros do clube espanhol como referências para que ele possa construir a sua história na nova equipe. No entanto, de acordo com o jornal espanhol "Sport", um deles teria tido papel decisivo na escolha do jogador da seleção brasileira pelo clube catalão.

Segundo a publicação, Raphinha ouviu conselhos de Ronaldinho antes de fechar com o clube espanhol. A família do atacante e do pentacampeão tem uma relação próxima. Rafael, pai do jogador, é músico profissional e tem um grupo chamado 'Samba Tri', de Porto Alegre. O ex-jogador apadrinhou os artistas e os levou para Paris, quando ele defendia o PSG. A relação seria de mais de 30 anos.

O jornal espanhol garante que Ronaldinho é como um padrinho de Raphinha. Quando o ex-atacante do Leeds United foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, ele recebeu uma mensagem do ídolo o parabenizando.

Além de Ronaldinho, outro ídolo do Barcelona envolvido na negociação foi Deco. O luso-brasileiro é empresário de Raphinha e também fez história no clube espanhol ao lado de R10.