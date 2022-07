Ibrahimovic - AFP

Publicado 18/07/2022 18:20

Rio - Atual campeão italiano, o Milan anunciou a renovação do atacante Zlatan Ibrahimovic por mais uma temporada. O sueco, de 40 anos, irá receber 1,5 milhão de euros por uma temporada (R$ 8,2 milhões), sem considerar bônus por jogos disputados e gols marcados.

Ibrahimovic se recupera de uma lesão com procedimento cirúrgico no joelho e só irá voltar a atuar no ano que vem. Na última temporada, o atacante atuou em 27 partidas, fez oito gols e deu três assistências pelo clube italiano.

O atacante, de 40 anos, passou por grandes clubes do futebol europeu como Juventus, Inter de Milão, Barcelona, PSG e pelo Milan. Pelo Rossonero, esta é a sua segunda passagem.