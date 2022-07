Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Publicado 18/07/2022 17:34

Rio - Com futuro indefinido, Cristiano Ronaldo segue sem se apresentar no Manchester United por conta de "problemas familiares". Podendo perder um dos seus principais jogadores, o técnico Erik Ten Hag comentou, nesta segunda-feira (18), sobre uma possível saída do craque português e revelou que ainda conta com o jogador.

"Falei com Cristiano Ronaldo antes deste assunto surgir. Tive uma boa conversa com ele. Ele não me disse que quer ir embora… Queremos sucesso juntos", disse, antes de completar:

"Cristiano Ronaldo não está à venda. Eu planejei com ele e estou ansioso para trabalhar com ele. A situação ainda é a mesma. Estou bem informado, ele também tem opção para mais uma temporada", finalizou o treinador.



Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Manchester United segue com bons desempenhos em sua pré-temporada na Tailândia. Na última terça-feira (12), os Red Devils aplicaram uma goleada de quatro a zero em cima do Liverpool.