Cristiano Ronaldo - Divulgação / Seleção Portuguesa

Cristiano RonaldoDivulgação / Seleção Portuguesa

Publicado 18/07/2022 18:50

Rio - Sem interesse de seguir no Manchester United e descartado por PSG, Chelsea e Barcelona, Cristiano Ronaldo está na mira do Atlético de Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o treinador Diego Simeone deseja a chegada do português, porém, uma grande operação terá que ser montada para viabilizar a contratação do atacante.

Com um orçamento bem abaixo dos gigantes europeus, o clube espanhol não teria condições nem de fazer uma proposta nos padrões esperados pelo United para liberar Cristiano Ronaldo, nem custear o salário do craque. Por conta disso, o Atlético só estará no páreo, caso os valores sejam extremamente reduzidos.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, teria interesse de deixar o Manchester United para voltar a disputar a Liga dos Campeões. O clube inglês não se classificou para a competição. O Atlético de Madrid irá novamente fazer parte da disputa.

Ídolo do Real, o português conquistou dois títulos da Liga dos Campeões em cima do Atlético de Madrid. Na última temporada, atuando pelo United, Cristiano Ronaldo entrou em campo em 38 partidas, marcou 24 gols e deu três assistências.