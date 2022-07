Paolo Guerrero - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/07/2022 18:30

Rio - Paolo Guerrero está perto de acertar com o Avaí. Nesta segunda-feira, o ex-atacante do Flamengo realizou exames médicos e assinará com o time catarinense até o fim da temporada. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Polidoro Júnior.

No Avaí, Guerrero terá que enfrentar concorrência na briga pelo ataque. Atualmente, o Leão conta com nomes como Bissoli, destaque do Brasileirão, e William Pottker para o setor ofensivo.

Guerrero, de 38 anos, não entra em campo desde dezembro de 2021. Na época, o peruano entrou em campo pelo Internacional na partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Em sua última temporada pelo time gaúcho, disputou 16 jogos e marcou dois gols.