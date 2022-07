Mbappé, Messi e Neymar - Divulgação / PSG

Publicado 19/07/2022 10:30

Rio - A relação entre Kylian Mbappé e Neymar parece estar novamente sólida. De acordo com informações do jornal francês "Le Parisien", o brasileiro reconquistou a confiança do francês, durante a pré-temporada do PSG. Com isso, a paz pode ter voltado a reinar no clube de Paris.

Tudo teria a ver com a nova política de convivência implementada por Luis Campos. O diretor esportivo do clube francês passou a obrigar que os jogadores realizem o café da manhã e o almoço no Centro de Treinamento. Nos últimos dias, os dois teriam se aproximado mais e o clima melhorado.

Novo treinador do PSG, Christophe Galtier tem a intenção de colocar Neymar, Mbappé e Messi como titulares. De acordo com o "L'Équipe", o camisa 10 deve jogar por trás dos dois atacantes, como atuou em 2020. O astro brasileiro possui contrato com o clube francês até 2027.

Com isso, a possível saída de Neymar parece página virada no PSG para a próxima temporada. Aos 30 anos, o brasileiro tem nesse segundo semestre de 2022 um período chave na carreira, tanto pelo clube francês, quanto na seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.