Flamengo continua liderando pesquisa de torcidasFoto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 19/07/2022 11:37

Rio - O instituto Ipec, em parceria com o jornal "O Globo", divulgou nesta terça-feira uma nova pesquisa das maiores torcidas do Brasil. O Flamengo continua sendo o clube mais popular do Brasil, à frente dos paulistanos (Corinthians, São Paulo e Palmeiras). O Vasco permanece tendo a quinta maior torcida do país. Outros dois clubes do Rio, Botafogo e Fluminense, ficaram atrás dos maiores clubes de Minas, do Rio Grande do Sul, e também do Bahia.

A liderança do Flamengo segue bem consolidada. O Rubro-Negro tem 21,8%, contra 15,5% do Timão. Em terceiro lugar, o São Paulo já aparece bem atrás com 8,2%. Logo depois, o Palmeiras conta com 7,4% dos entrevistados. Em quinto lugar, o Vasco tem 4,2%. Do sexto ao décimo lugar, a diferença varia bem pouco. O Grêmio tem 3,2%, depois o Cruzeiro aparece com 3,1%, Inter e Santos tem 2,2% e posteriormente o Atlético-MG conta com 2,1%.

Botafogo e Fluminense aparecem praticamente empatados. O Glorioso está um pouco à frente com 1,3%, enquanto o Tricolor tem 1,1%. Ambos são superados pelo Bahia que tem 1,7%. O clube das Laranjeiras também aparece atrás do Fortaleza, que tem os mesmos 1,3% do Alvinegro e também do Sport, que conta com 1,2%.