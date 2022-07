Lewis Hamilton - AFP

Lewis HamiltonAFP

Publicado 23/07/2022 15:20

Rio - Lewis Hamilton chegou à Paul Ricard esperançoso de que poderia, enfim, brigar por algo mais na temporada 2022 da Fórmula 1. Mas, novamente, não conseguiu acompanhar nem Ferrari, nem Red Bull, e o heptacampeão mundial vai largar na quarta colocação neste domingo (24).



“Esperava que estivéssemos a três décimos deles, mas ficamos um segundo atrás. Com essa diferença, imaginava poder estar na luta em Budapeste, porém, parece que vamos demorar um pouco mais. Ainda é possível”, disse Lewis.



O piloto da Mercedes até gostou de seu desempenho na França, mas sabe que falta algo para poder brigar de igual para igual com os líderes. “Foi uma volta bonita, estou feliz com o progresso que fiz, mas por alguma razão, seguimos longe neste final de semana. Não é apenas o pacote de atualizações, tanto Red Bull como Ferrari estão um patamar acima de nós, de fato”.



Hamilton também argumentou se o efeito-solo tão prejudicial à Mercedes neste ano foi um fator preponderante para essa distância para as rivais. “É pelo menos meio segundo apenas nas retas. É como se tivessem menos arrasto e mais downforce em todo o circuito. O último setor era seis, sete décimos de diferença, é muito louco. São capazes de ir mais rápido nas curvas de alta do que nós”, falou.



O britânico falou também sobre as diferenças de acerto em seu carro e no de George Russell. A disputa entre os dois no grid de largada é muito equilibrada, com Hamilton empatado em 6 a 6 com o companheiro de equipe.



“Geralmente, ele está com o mesmo carro o final de semana inteiro, desde o TL1 mudou pouca coisa. Eu gosto de experimentar, então, tentei utilizar uma asa maior e mais alongada e, felizmente, consegui um acerto bom. Mas ainda estou testando”, finalizou Hamilton.