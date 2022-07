Seleção brasileira de eSports conquista título inédito - Divulgação: Twitter/FIFAe

Publicado 30/07/2022 14:58

Rio - Haja coração! Em uma decisão muito movimentada, com direito a virada e gol no último minuto, o Brasil venceu a Polônia por 2 a 1 de virada e conquistou a Copa do Mundo de FIFA 22. É a primeira conquista da história da eSeleção.

Na primeira partida da decisão as equipes fizeram um jogo morno e ficaram no 0 a 0. No jogo de volta, o Brasil repetiu o cenário da semifinal contra a Itália e saiu atrás no placar no primeiro tempo. A eSeleção voltou melhor para a segunda etapa da final e conseguiu o empate no segundo tempo, com um golaço improvável de Messi. No último da partida, após grande jogada pela direita, veio a virada do Brasil.

A equipe formada por Paulo Henrique "PHzin", Klinger Castro e Gabriel Crepaldi conquistou o primeiro título do Brasil na Copa do Mundo de FIFA. Os players não esconderam a emoção após o feito inédito.