NeymarDivulgação / PSG

Publicado 30/07/2022 16:30

Rio - Aos 30 anos, Neymar irá disputa no Catar a sua terceira Copa do Mundo. Em entrevista à TV Globo, o atacante afirmou que confia na qualidade da seleção brasileira e admitiu a possibilidade do Mundial ser o seu último como jogador profissional.

Na Copa do Mundo de 2014 e de 2018, Neymar sofreu com lesões. No Mundial do Brasil, o atacante fazia uma grande competição até se lesionar nas quartas de final do torneio e ficar de fora da semifinal. Na Rússia, o camisa 10 já chegou ao torneio com problemas físicos. No Catar, Neymar vislumbra uma possibilidade de título e elogiou a equipe de Tite.

"Quero jogar essa Copa, quero me dedicar para isso, porque tenho certeza que a gente tem potencial para chegar muito longe", afirmou o jogador do Paris Saint-Germain.

Com 30 anos, o atacante teria a possibilidade de participar de mais uma Copa do Mundo em 2026. No entanto, Neymar colocou em dúvida a sua presença no próximo Mundial.

"Não posso te garantir que vou jogar outra Copa. Eu, sinceramente, não sei. Mas quero jogar como se fosse a última", finalizou o craque da seleção brasileira.