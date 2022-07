Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Publicado 30/07/2022 20:30

Rio - Revelado pelo Flamengo, o atacante Lincoln, de 21 anos, pode estar de volta ao futebol brasileiro. O Cruzeiro manifestou o seu interesse pelo jogador, que atua no Vissel Kobe, do Japão. A negociação seria um empréstimo sem custos, mas com opção de compra de 1,2 milhão de dólares por cerca de 50% dos direitos do atacante.

O Vissel Kobe vê com bons olhos uma saída de Lincoln para ter um alívio na folha salarial. O jogador brasileiro tem um dos maiores salários do elenco e pouco rende em campo. Na J League o atacante tem apenas um gol em 21 jogos.

Lincoln faz seu primeiro treino no Vissel Kobe Divulgação

O clube carioca vendeu Lincoln ao clube japonês por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões na cotação da época). Na negociação, o Flamengo manteve 25% dos direitos do atacante. Em caso de negociação definitiva, o Rubro-Negro poderá receber alguma recompensa financeira por conta do mecanismo de solidariedade de Fifa.

Lincoln entrou em campo pelo Flamengo em 61 oportunidades. Ele fez oito gols e deu três assistências. O atacante fez parte do elenco do Rubro-Negro de 2018 e 2020.