Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 30/07/2022 17:30 | Atualizado 30/07/2022 19:01

Rio - Contratado recentemente pelo Fenerbahçe, o técnico Jorge Jesus já vive uma situação complicada no novo clube. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o a eliminação antes da fase de grupos da Liga dos Campeões já trouxe um impacto negativo nas finanças da equipe europeia.

O Fenerbahçe foi eliminado logo na primeira fase eliminatória do torneio. Foram as únicas partidas da equipe sob o comando de Jesus. Em Kiev, o clube turco empatou por 0 a 0 contra o Dínamo. Já na Turquia, o time de Jorge Jesus foi eliminado após perder de 2 a 1 na prorrogação, após empate no tempo normal.

O clube turco fez um investimento para contratar jogadores pedidos por Jorge Jesus. Entre os destaques estão o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Willian Arão, que trabalharam com o português no Flamengo.