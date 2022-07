Sergio Sette Camara - Divulgação

Publicado 30/07/2022 18:00

Rio - O Atlético-MG tem se incomodado com decisões da arbitragem nas últimas semanas. Em posicionamento nas redes sociais, o presidente Alvinegro, Sérgio Sette Câmara, criticou o fato da sede da CBF ser no Rio de Janeiro. O dirigente pediu uma mudança da entidade para Brasília.

"Sempre fui contrário à permanência da CBF no Rio de Janeiro. A confraria carioca tem que acabar. Precisamos lutar pela mudança da sede para Brasília", afirmou o mandatário do clube mineiro.

Recentemente, o Atlético-MG se mostrou bastante irritado com a arbitragem na derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil, no Maracanã. A principal reclamação dos mineiros foi em relação ao segundo gol marcado por Arrascaeta. O VAR não conseguiu analisar se bola entrou e a decisão de campo prevaleceu.