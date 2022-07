Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 30/07/2022 18:30

Rio - O atacante Pedro Rocha, de 27 anos, não irá seguir no Athletico-PR. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Rubro-Negro não irá exercer a opção de compra junto ao Spartak Moscou. Ele encerra o seu vínculo de empréstimo com o Furacão neste domingo.

O valor de compra estava fixado em 5,5 milhões de euros (R$ 29,1 milhões, na cotação atual), caso atuasse em 60% das partidas em todas as competições. O Spartak não abriu mão de receber pela saída do atacante, já que investiu na sua contratação.

Pedro Rocha não vem atuando nos últimos jogos da equipe paranaense devido a sua situação indefinida. O jogador não completou sete partidas pelo Athletico-PR e poderá atuar por qualquer equipe da Série A. O Botafogo já mostrou interesse no atleta há algumas semanas. Outros clubes da Primeira Divisão também desejam a contratação do atacante.

Revelado pelo Grêmio, o atacante foi vendido ao clube russo em 2017. Antes do Athletico-PR, Pedro Rocha já havia sido emprestado para outros clubes brasileiros como Flamengo e Cruzeiro. Ele não conseguiu o mesmo destaque do Tricolor em nenhuma equipe.

