Publicado 30/07/2022 20:00

Rio - Reforço do Barcelona para a próxima temporada, Robert Lewandowski deixou o Bayern após fazer história e ser eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa. No entanto, a saída do polonês do clube alemão gerou algumas críticas por parte do seu ex-clube. Em entrevista à ESPN, o artilheiro rebateu as declarações feitas por dirigentes da equipe alemã

"Então, sinto que estou na posição certa, no lugar certo. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas antes de eu deixar o Bayern de Munique também envolveu, é claro, muita política. O clube tentou encontrar um argumento para explicar por que eles podem me vender para outro clube, porque antes era difícil explicar talvez para os torcedores. E eu tive que aceitar isso mesmo sendo um monte de besteiras, um monte de m... dita sobre mim. Não é verdade, mas no final eu sabia que os fãs, mesmo neste período, ainda me apoiavam muito", afirmou.

Apesar da saída traumática, Lewandowski afirmou que irá sentir falta dos seus companheiros de equipe e disse ter vivido um momento incrível no clube alemão.

"Eu tinha um relacionamento muito bom com meus companheiros, com a equipe, com o treinador, e essas são todas as coisas que vou sentir falta, porque tive um período maravilhoso lá. E não éramos apenas amigos do campo, mas também algo mais. Mas no final este capítulo acabou e eu abro um novo capítulo na minha vida e um novo capítulo na minha carreira", disse.