Marcinho - Divulgação / Bahia

Publicado 02/08/2022 17:00

Rio - O lateral-direito Marcinho, de 26 anos, foi anunciado como novo reforço do Bahia para a Série B. A contratação do jogador causou grande polêmica e mobilização dos torcedores do clube baiano nas redes sociais. O jogador se envolveu em um acidente de trânsito com mortes no Rio de Janeiro, em dezembro 2020, no período em que defendia o Botafogo. Em entrevista ao Papo Livre, do Bahia, o diretor de futebol Eduardo Freeland, saiu em defesa do atleta.

"Entendendo o histórico que tenho com o Marcinho, um jogador com quem tive o prazer de trabalhar na base do Botafogo. Recebi ele e sua família quando ele tinha 15 para 16 anos e conheci muito bem o atleta, sua conduta, seu caráter, como também a família, que acompanhava a rotina do clube", acrescenta. "Conheço bem todo entorno do Marcinho, é um jogador que sempre foi profissional nas suas condutas e muito dedicado"", afirmou.

Freeland ressaltou que o jogador pediu perdão pelo ocorrido e que o Bahia está amparado em decisões legais. Além disso, o dirigente ressaltou que o vínculo de Marcinho com o clube baiano é válido somente até o fim da temporada.

"Lamentavelmente se envolveu num acidente do qual ele já reconheceu seus erros, pediu perdão, e tem cumprido e cumprirá tudo que a Justiça determinar. Inclusive, o Bahia, obviamente, sempre respeitará as decisões judiciais. Nosso contrato vai até o fim da Série B. E, obviamente, o clube está se respaldando com cláusulas que protejam o clube em caso de condenação. Mas, enquanto a Justiça brasileira permitir que o atleta desenvolva o seu trabalho, o clube vai abrir as portas e dar essa oportunidade de ele voltar a trabalhar", disse.

Marcinho é réu por ter atropelado e matado um casal na Avenida Lúcio Costa, no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jogador, de 26 anos, não prestou socorro e um laudo exposto pelo MP atestou que o atleta havia ingerido álcool, antes do acidente. Além de Marcinho, o Bahia anunciou Ricardo Goulart, ex-jogador do Santos.