Flamengo e Fluminense - Marcelo Goncalves/FLUMINENSE FC

Flamengo e FluminenseMarcelo Goncalves/FLUMINENSE FC

Publicado 02/08/2022 18:22

Rio - Separados por dois pontos na tabela do Brasileiro, Fluminense e Flamengo têm chances matemáticas de conquistar o Brasileiro. Apesar do tropeço contra o Santos, o Tricolor continua com mais possibilidades que o seu maior rival, de acordo com informações do portal "Infobola".

Com 35 pontos, em terceiro lugar, o Fluminense caiu de 14% para 8% de possibilidades de título. Já o Flamengo, que goleou o Atlético-GO, pulou para o quinto lugar com 33 pontos, continua com 4%. Entre eles aparece o Athletico-PR com 5%.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras continua sobrando e aparece com 63% de chances de levantar a taça. Atrás do Verdão está o Corinthians com 16%. Em sexto lugar, o Internacional tem 2%, seguido de Atlético-MG e Bragantino com apenas 1%.