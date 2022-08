Presidente da Conmebol - Alejandro Domínguez - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Presidente da Conmebol - Alejandro DomínguezFoto: Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 02/08/2022 17:40

Rio - A Conmebol lançou nesta terça-feira (2) a candidatura de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai para Copa do Mundo de 2030. Os sul-americanos apostam na comemoração do aniversário de 100 anos do primeiro mundial, realizado em solo uruguaio, em 1930, para ganhar a disputa com Espanha e Portugal.

O bloco formado por Sérvia, Bulgária, Romênia e Grécia se candidataram também para o torneio. Assim como Marrocos, a China se movimenta para sediar a Copa do Mundo daqui oito anos. A tendência é de que a sede seja anunciada em 2024.

"É o sonho de um continente. De uma cidade uruguaia, compartilhada por outras três cidades. A América do Sul entende que o futebol tem que reconhecer e não contestar. Haverá mais Copas do Mundo, mas 100 anos serão cumpridos uma única vez e você terá que voltar para casa. É motivo mais do que suficiente para a Fifa aceitar que se trata de uma candidatura única. Com o passar dos anos haverá outras possibilidades para outros continentes", relatou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.



O selo "Mundial Centenário" foi apresentado pelos dirigentes para simbolizarem a candidatura, com o desenho da torre do principal estádio do Uruguai. A maioria das Copas foram realizadas na Europa, Antes do Mundial de 2014, no Brasil, o último país sul-americano foi a Argentina, em 1978. A Copa do Mundo de 2026, por sua vez, será organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, sendo a primeira vez com três países em conjunto e com 48 seleções.