Haaland em ação pelo CityFoto: Divulgação/Manchester City

Publicado 02/08/2022 17:07 | Atualizado 02/08/2022 17:09

Rio - O ídolo e ex-jogador do Manchester City, Sergio Aguero, analisou a estreia de Erling Haaland na equipe inglesa, no último sábado, pela Supercopa da Inglaterra. Durante a transmissão ao vivo no seu canal da "Twitch", o argentino afirmou que o atacante norueguês precisaria de mais tempo para se adaptar ao futebol inglês.

"Se acostumou muito com o futebol alemão. Ele achou que estava sozinho, logo chegou o Van Dijk que lhe disse 'bem-vindo à Premier League', relatou Aguero na Twitch.

Além de comentar sobre a situação de Haaland, Aguero questionou a venda de Sterling ao Chelsea. Na ocasião, o argentino não escondeu a decepção com a decisão do Manchester City nesta temporada.

"Não entendo a venda do Sterling, mas há vezes em que se tem decisões estranhas", afirmou Aguero.

No próximo domingo (7), o Manchester City enfrenta o West Ham, em casa, pela primeira rodada da Premier League.