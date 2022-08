Tiago Nunes - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/08/2022 19:36

Rio - Ex-técnico do Ceará, Tiago Nunes deu uma declaração polêmica durante sua participação no podcast "Flow Sport Club", nesta terça-feira. Na conversa, o treinador fez duras críticas ao Cartola FC e afirmou que, quando comandava o Vozão, um de seus jogadores evitava fazer faltas por conta do fantasy game da Globo.

"Hoje, o que nos mata é o tal do Cartola. Isso é uma bobagem. Eu tinha um jogador no Ceará, não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdia ponto no Cartola. É brincadeira", disparou Tiago.

Tiago chegou ao Ceará em agosto de 2021. Foram 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Ele foi desligado em março após as eliminações na Copa do Nordeste e no Estadual.