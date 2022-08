Cafu - Agência Brasil

Publicado 02/08/2022 19:20

Rio - Restando 111 dias para a Copa do Mundo do Catar, muitos torcedores vivem na expectativa de um hexcampeonato para o Brasil. Nesta terça-feira (02), o ex-lateral Cafu falou, em entrevista ao portal espanhol "Sport", sobre possíveis adversários para a seleção brasileira no Mundial, e destacou que o Uruguai, que pode enfrentar o Brasil nas oitavas de final, é uma das seleções que mais impõem respeito no mundo.

"A seleção do Uruguai impõe respeito. Luis Suárez e Edinson Cavani continuam sendo artilheiros temíveis e desiguais", disse Cafu, antes de completar:

"Tudo pode acontecer em uma Copa do Mundo. A competição será dura, especialmente por conta de seleções como Argentina , França, Portugal, Inglaterra e Alemanha", destacou o capitão do Penta.

O ex-jogador aproveitou, ainda, para falar sua expectativa para a realização do Mundial no Catar.

"Vai ser fantástico. O Catar é um país fascinante, acolhedor, com sua cultura e suas regras . Mas para o sul-americano que gosta de festejar, cantar, dançar, não terá problemas. Isso não vai mudar", finalizou o ex-lateral.

A Copa do Mundo do Catar está marcada para ter início no dia 21 de novembro. A seleção brasileira está no Grupo G, ao lado de Suíça, Sérvia e Camarões.