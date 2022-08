Aubameyang, atacante do Barcelona - Divulgação: Instagram/Aubameyang

Publicado 10/08/2022 16:34

O atacante do Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang está na mira do Chelsea. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o técnico Thomas Tuchel está pressionando a diretoria do clube inglês para contratar o jogador. No entanto, ainda não há proposta oficial do clube catalão.

Segundo informações do jornalista, Tuchel está fazendo consultas frequentes ao dono do Chelsea, Todd Boehly, para tentar convencê-lo a fazer o investimento por Aumameyang. O atacante, que tem vínculo com o Barcelona até julho de 2025, está atuando na pré-temporada. Ele fez um gol na vitória por 6 a 0 sobre o Pumas, do México, em amistoso no último domingo.

Aubameyang chegou ao Barcelona na metade da temporada passada a custo zero junto ao Arsenal. O jogador deixou o clube de Londres para viver um novo desafio no futebol europeu. Porém, pode estar próximo de retornar à Premier League. Ele está avaliado em 15 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões).