Willian será desfalque no duelo entre Corinthians e Flamengo - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Willian será desfalque no duelo entre Corinthians e FlamengoRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 10/08/2022 18:13

O meia-atacante Willian está de saída do Corinthians. O jogador confirmou nesta quarta-feira que está acertando a rescisão contratual com o clube paulista. O vínculo tinha duração até o final de 2023.

A tendência é de que Willian retorne para a Inglaterra, país que brilhou com as camisas de Chelsea e Arsenal, ambos de Londres. O meia-atacante está no radar do Fulham, que conta com Andreas Pereira, ex-Flamengo.

Para acertar a rescisão de contrato com o Corinthians, Willian abriu mão do que tinha a receber do clube e admitiu que a passagem foi frustrante.

"Sei que meu desempenho não foi o que eu esperava, mas nunca fui jogador de fazer 20 ou 30 gols por temporada", afirmou Willian em entrevista à ESPN.

Willian marcou apenas um gol em 45 partidas. A última, derrota para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, sacramentou a eliminação do Corinthians da Libertadores.

A saída de Willian estava desenhada desde o mês passado, quando o meia-atacante havia comunicado o desejo de voltar ao futebol europeu. O jogador alegou motivos familiares para tomar essa decisão. Vale lembrar que Willian sofreu ameaças nas redes sociais, nas quais as filhas sofreram ofensas.

Havia se especulado que Willian teve problema de relacionamento com o técnico Vitor Pereira, mas o jogador descartou essa possibilidade. Revelado pelo Corinthians, o meia-atacante completou 34 anos na última terça-feira e sofreu demais com problemas físicos, que impediram uma sequência de jogos e atrapalharam o desempenho do jogador em campo.