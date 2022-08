Túlio Maravilha está de volta aos gramados - Arquivo pessoal

Publicado 10/08/2022 18:47 | Atualizado 10/08/2022 18:50

Rio - Aos 53 anos, Túlio Maravilha está de casa nova. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (10), e defenderá o S.C. Brasil Capixaba, do Espírito Santo. Este será o 35º clube da carreira do centroavante. O novo clube de Túlio Maravilha comemorou o lançamento do nome do atleta no BID.

Confira:

O último clube de Túlio Maravilha havia sido o Taboão da Serra, equipe que defendeu no final de 2018 e no começo de 2019, antes de anunciar aposentadoria. No entanto, o artilheiro voltou atrás, e retornará aos gramados neste ano. Em vídeo divulgado pelo clube, Túlio comentou sobre a alegria de vestir a camisa de sua nova equipe.

"Vai ser uma honra poder defender o Sport Clube Capixaba na Série B do futebol do Espírito Santo. Tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido e vamos arrebentar", disse o jogador de 53 anos.

Túlio Maravilha defendeu grandes clubes do futebol nacional como Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Porém, seu momento máximo foi vestindo a camisa do Botafogo no título do Brasileirão de 1995.