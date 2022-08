FERJ - Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2022 20:42 | Atualizado 12/08/2022 20:43

Rio - A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) assinou um contrato com a empresa 'Brax' para comercializar todos os direitos do próximo Campeonato Carioca, incluindo TV, naming rights e patrocínios. A informação é do 'UOL'.

A aposta da entidade foi feita de uma estimativa mínima de geração de receita, que pode variar entre R$ 50 e 60 milhões pelo campeonato. Nos últimos dois anos, o Cariocão foi comercializado pela empresa Sportsview, mas os baixos números, principalmente de retorno para os clubes - que não receberam premiações nas edições -, deixaram a Ferj insatisfeita.

A Brax já está conversando com redes de televisões, como a Globo. A ideia é que os clubes recebam as propostas até o fim de setembro. De acordo com a publicação, Botafogo, Flamengo e Fluminense vem debatendo sobre o assunto, enquanto o Vasco segue afastado em meio a transição do novo modelo estrutural.