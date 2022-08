Gabriel Jesus comemorando seu segundo gol contra o Leicester - ADRIAN DENNIS / AFP

Rio - Em dia de show de Gabriel Jesus, o Arsenal derrotou o Leicester por 4 a 2 no Emirates Stadium e conquistou a segunda vitória na Premier League. O artilheiro anotou os dois primeiros gols dos Gunners na partida e contribuiu com duas assistências para Xhaka e Martinelli na grande vitória da equipe de Mikel Arteta.



INÍCIO EQUILIBRADO

O Leicester teve a primeira grande chance do jogo após Fofana roubar a bola no campo de defesa do Arsenal, tabelar com Vardy, entrar na área e finalizar para boa defesa de Ramsdale. Aos 19, os Gunners responderam com Xhaka recebendo cruzamento no segundo pau de Saka e cabeceando na trave.

BRILHO DE JESUS

Aos 22 minutos, Gabriel Jesus recebeu passe na área marcado por três defensores, mas tirou um coelho da cartola e marcou um golaço para abrir o placar. Aos 35, o camisa nove marcou seu segundo gol após aproveitar desvio de Vardy em cobrança de escanteio e aparecer no segundo poste para balançar as redes. Aos 30, o atacante tabelou com Martinelli pelo lado esquerdo da área, mas parou em grande defesa de Ward.



PRESENTE LÁ E AQUI

O segundo tempo ficou marcado por trapalhadas das duas equipes. Aos sete minutos, Justin recebeu lançamento, tocou de cabeça tentando encontrar na área, mas Saliba cortou o passe e marcou gol contra para o Leicester. Na sequência, Ward e Fofana se atrapalharam após cruzamento na área, e Jesus tocou para Xhaka marcar o 3º do Arsenal.



RESPOSTA RÁPIDA

Aos 28 minutos, Maddison recebeu passe pela direita de Iheanacho e bateu por baixo das pernas de Ramsdale para diminuir o placar para os Foxes. O Arsenal respondeu na sequência com Gabriel Jesus encontrando Martinelli na entrada da área e o brasileiro finalizou de perna esquerda para manter a diferença do placar em dois gols.