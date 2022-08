Pilar Rubio é casada com Sergio Ramos - Reprodução / Instagram

Pilar Rubio é casada com Sergio RamosReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2022 15:39

Rio - Embora agora esteja adaptada em Paris com Sergio Ramos e seus filhos, a apresentadora Pilar Rubio volta a Espanha sempre que pode para matar a saudade. Apaixonada por Madrid, como ela mesma diz, a esposa do zagueiro do PSG e ídolo dos merengues se declarou a capital espanhola durante viagem, na qual ela chama de seu "amor platônico".

fotogaleria

Enquanto isso, Sergio Ramos segue como um dos destaques do time parisiense neste início de temporada. Titular nas três primeiras partidas oficiais, ele enfrentou diversos problemas por lesão que o afastaram de boa parte dos compromissos da equipe em 2021/22.