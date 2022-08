João Pedro - Divulgação / Watford

Publicado 17/08/2022 20:30

Rio - O atacante João Pedro, de 20 anos, que pertence ao Watford tem boas possibilidade de mudar de clube na Inglaterra. De acordo com o informações do jornal "Daily Mail", o Newcastle ofereceu 25 milhões de libras (cerca de R$ 155 milhões) para ficar com o jogador revelado pelo Fluminense.

O Watford já havia rejeitado uma proposta de 20 milhões de libras (cerca de R$ 124 milhões) pelo brasileiro. Ainda, segundo a publicação, o Newcastle estaria disposto a gastar até 35 milhões de libras (cerca de R$ 218 milhões) pela contratação do atacante.

João Pedro foi revelado pelo Fluminense e negociado com o Watford em 2019. O jovem está em sua terceira temporada pelo clube inglês. No total, ele entrou em campo em 78 partidas, fez 13 gols e deu três assistências.