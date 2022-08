O técnico Tite está na reta final de preparação para a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/08/2022 19:24 | Atualizado 17/08/2022 19:25

Rio - Faltam menos de 100 dias para a disputa da Copa do Mundo e mesmo com tão pouco tempo, Tite ainda tem dúvidas do grupo que levará para disputar o torneio no Catar. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o treinador afirmou que a lista final ainda não está fechada.

"Se a lista tá fechada. E, verdadeiramente, não está. Pela experiência, pelo nível de atletas, concorrência. Estamos acompanhando legal", afirmou o técnico.

Tite poderá levar três jogadores a mais para a disputa da competição, afinal a Fifa liberou 26 convocados. O treinador explicou o perfil dos atletas que será chamados de forma extraordinária para a competição.

"Predominantemente no setor criativo ofensivo com características diferentes, únicas, que possam proporcionar um arsenal estratégico maior", finalizou.