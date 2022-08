Igor Paixão assinou com o Feyenoord até o meio de 2027 - Divulgação/Feyenoord

Publicado 17/08/2022 17:31

Um dos grandes nomes do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o atacante Igor Paixão foi anunciado pelo Feyenoord, da Holanda, com contrato válido até o meio de 2027. O jogador deixou o Coritiba na última semana.

Rápido, habilidoso e com poder de finalização, Igor Paixão, de apenas 22 anos, pode custar até 9 milhões de euros ao cofres do clube holandês - 6 milhões fixos (R$ 31,5 milhões) e mais 3 milhões de euros (R$ 15,78 milhões) em bônus, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Caso as metas contratuais forem cumpridas, o negócio se torna a maior venda da história do clube paranaense.

Ao ser anunciado pelo Feyenoord, o atacante destacou a sua ida para o futebol europeu e sobre jogar em um dos clubes mais tradicionais do Velho Continente.

"É um grande sonho tornado realidade para mim jogar num grande clube europeu como o Feyenoord. Trabalhei duro para estar onde estou hoje e estou pronto para ajudar o time dentro e fora de campo. Espero poder contribuir para o grupo com a minha forma de jogar."

Com a camisa do Coxa, o jovem marcou quatro gols e deu quatro assistências em 18 partidas disputadas.