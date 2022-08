Torcedores do Manchester United já invadiram o Old Trafford em protesto contra a família Glazer, dona do clube - AFP

Publicado 17/08/2022 16:19 | Atualizado 17/08/2022 16:21

O Manchester United vive uma crise que parece não ter fim. Diante deste cenário, a família Glazer, proprietária do clube desde 2005, cogita vender uma pequena parte por 5 bilhões de libras (R$31 bilhões), segundo a "Bloomberg".

De acordo com a publicação, Joel e Avram Glazer estariam negociando com um novo investidor, mas a forma de pagamento pela parcela minoritária do Manchester United ainda é uma incógnita.

A família Glazer é alvo de críticas e protestos por parte de torcedores do United desde muito tempo. O clube, que não conquista um troféu de primeiro nível desde 2017, tem decepcionado esportivamente e até mesmo no mercado de transferências, falhando em concretizar contratações pedidas pelos treinadores.

Nesta quarta-feira (17), o bilionário Elon Musk, dono da "Tesla", usou as redes sociais para fazer uma brincadeira ao dizer que estaria disposto a comprar o Manchester United.