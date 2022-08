Isaquias Queiroz irá se aposentar para curtir a vida e sua família - Reprodução/Instragam

Isaquias Queiroz irá se aposentar para curtir a vida e sua famíliaReprodução/Instragam

Publicado 17/08/2022 16:13

Grande nome da canoagem no Brasil, Isaquias Queiroz anunciou que irá se aposentar. Aos 28 anos, o canoísta decidiu parar após as Olimpíadas de Paris em 2024. O atleta serviu a seleção brasileira por 14 anos e conquistou quatro medalhas olímpicas, sendo duas de prata e uma de bronze no Rio, em 2016, e uma de ouro nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021.

"Meu objetivo eu já tenho traçado que vai ser até Paris. Já deixei até explicado para os meus patrocinadores que 2024 vai ser a última Olimpíada. Acho que não vou me arrepender. Estou sossegado com essa minha escolha", disse e completou:

"Já estou indo para 14 anos de seleção, 100% focado no esporte. Chega uma hora que a cabeça vai pesando. Vontade de querer aproveitar um pouco a vida, aproveitar meu filho e minha esposa. Depois de Paris eu quero passar um ano viajando. Saber o que é viver a vida", falou em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Isaquias comentou sobre uma meta a ser batida. Faltando apenas dois pódios para se tornar o maior medalhista brasileiro da história do esporte, o canoísta mostrou-se focado para Paris 2024.

"O objetivo é ganhar mais duas medalhas em Paris e chegar à sexta medalha olímpica. Passar o Robert Scheidt e o Torben Grael (ambos com cinco). Lógico que não em questão de história, esses caras são uma inspiração para todos os brasileiros", pontuou.