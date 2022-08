Casemiro pode deixar o Real Madrid - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/08/2022 16:18

O futuro do volante Casemiro está perto de ser definido. Com uma proposta em mãos recebida pelo Manchester United, o jogador, segundo o jornalista Fabrizio Romano, terá uma conversa com o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para decidir o que fazer.



Casemiro é titular incontestável e um dos principais nomes do clube merengue, mas a oferta recebida pelos Diabos Vermelhos mexeu com o jogador. A proposta do clube inglês aos Merengues é na casa de 50 milhões de libras (R$ 311 milhões).

Aos 30 anos, o volante da Seleção Brasileira entende que esta pode ser uma das últimas chances de assinar um grande contrato na carreira. Revelado pelo São Paulo, o camisa 14 está no clube espanhol desde 2013, com uma passagem pelo Porto entre 2014 e 2015.

Caso Casemiro realmente deixe o Real Madrid, o clube merengue parece já ter seu alvo definido. Segundo o "As", o brasileiro Bruno Guimarães, atualmente no Newcastle, é o favorito. Vale lembrar que nesta janela os Blancos já contrataram Tchouaméni para o setor.