Mané envia kit de agradecimento aos ex-companheiros de LiverpoolFoto: Reprodução

Publicado 18/08/2022 15:43

O ex-atacante do Liverpool, Sadio Mané presenteou os ex-companheiros de clube com 150 kits com cartões de agradecimento. O senegalês, que foi contratado pelo Bayern de Munique, enviou um cartão escrito manualmente acompanhado de um chocolate. De acordo com o jornal alemão "Bild", funcionários da limpeza à segurança dos Reds receberam as lembranças pelos seis anos com a camisa vermelha.

"Nós celebramos grandes vitórias juntos e criamos uma história incrível nos últimos seis anos. Vocês sempre estiveram comigo, nos momentos bons e nos ruins. No meu coração, vocês terão sempre uma parte especial. Obrigado por tudo", disse Sadio Mané no cartão escrito manualmente.



Mané é reconhecido por seu lado humanitário. O jogador se dedicou como a construção de uma escola, uma mesquita e um hospital no Senegal. Ele também já doou fundos para muitas causas beneficentes em seu país.

Sadio atuou pelo Liverpool por seis temporadas e conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Com a seleção senegalesa, o jogador foi importante no título da Copa Africana das Nações e na classificação para o Mundial do Catar.