Vélez eliminou o Talleres da Libertadores e irá enfrentar o Flamengo na semifinalDivulgação/Conmebol

Publicado 20/08/2022 12:58 | Atualizado 20/08/2022 13:15

Adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, o Vélez, que eliminou o Talleres da competição continental, não vive boa fase na temporada do Campeonato Argentino. Na última quinta-feira (18), a equipe visitou o Aldosivi e acabou perdendo por 3 a 2, com direito a expulsão do atacante Lucas Pratto.

O Vélez ocupa o penúltimo lugar da Superliga, com apenas uma vitória em 14 jogos. Vale destacar que o rebaixamento na Argentina é definido pelo "promédio", portanto, não existe risco de queda apenas com a performance na liga nacional.

Na próxima segunda-feira (22), o time volta para campo para enfrentar o Sarmiento, desta vez em casa, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Classificado para a próxima fase da Libertadores, os comandados de Alexander Medina terão a difícil missão de decidir dentro do Maracanã com o Flamengo. Por isso, a expectativa é grande para o primeiro duelo, que será realizado no Forte de Liniers, no dia 31.