Pietra Medeiros faleceu aos 20 anosDivulgação/Taboão da Serra

Publicado 20/08/2022 12:40

Campeã da Libertadores 2022, a jogadora de futsal Pietra Medeiros, de apenas 20 anos, morreu na última sexta-feira (19). A jovem promessa da modalidade estava internada em um hospital em São Paulo para tratar de uma hepatite autoimune.

Pietra jogava pelo Taboão da Serra. Por conta do problema de saúde, os últimos compromissos do time foram adiados. A jogadora ficou internada no hospital Leforte por dez dias, mas não resistiu. A morte da jovem gerou comoção nas redes sociais.

"Agradecemos a todos que se uniram nesse últimos dias desafiadores e oraram por ela. Desejamos muita força a todos os familiares e ao nosso grupo. A foto vai colorida e com esse sorrisão lindo", publicou o Taboão.

Pietra havia acabado de conquistar a Libertadores pelo clube. A jogadora integrava o elenco sub-20 do time e também atuava no principal. Ala de origem, era habilidosa e tinha uma carreira promissora pela frente, sendo apontada como uma das promessas do futsal brasileiro.