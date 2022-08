Rodrigo Muniz, do Fulham, da Inglaterra - Divulgação Fulham

Rodrigo Muniz, do Fulham, da InglaterraDivulgação Fulham

Publicado 21/08/2022 13:23

O atacante Rodrigo Muniz, revelado nas categorias de base do Flamengo, pode estar de saída do Fulham para outro clube da Inglaterra. O jogador de 21 anos recebeu proposta de empréstimo do Middlesbrough, da segunda divisão e vê com bons olhos devido a chance de ter mais minutos em campo.

De acordo com o jornal inglês The Sun, o Fulham só aceita liberar Muniz caso acerto com outro centroavante. O técnico português da equipe, Marco Silva, deseja um nome 'de peso' para a temporada após conquistar o acesso.

Rodrigo Muniz fez 26 jogos pelo Fulham na última temporada, mas acostumou-se com o banco de reservas. O titular absoluto da posição é o sérvio Mitrovic, que irá enfrentar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar.

O Flamengo negociou Rodrigo Muniz em agosto de 2021 e embolsou 8 milhões de euros na transação (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época). Pelo Rubro-negro, foram 32 jogos disputados e 10 gols marcados.