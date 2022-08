Antony deverá ficar no Ajax, segundo o técnico - Lucas Figueiredo/CBF

Antony deverá ficar no Ajax, segundo o técnicoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/08/2022 15:21

A novela envolvendo o atacante Antony está mais perto de um fim. Alvo do Manchester United, o brasileiro ficou de fora da vitória do Ajax sobre o Sparta Roterdã, por 1 a 0, no Campeonato Holandês, e o treinador Alfred Schreuder falou sobre a situação.

Antes da partida, em entrevista à "ESPN", o comandante do time de Amsterdã afirmou que Antony pediu para não entrar em campo e citou ainda que deseja jogadores comprometidos.

"Antony não está no time. Eu falei com ele, e ele me disse que não se sentia 100% pronto para jogar. Eu só quero jogadores na equipe que estiverem 100% focados no Ajax. O mais importante é que tive boa conversa com ele e fui muito claro", disse Schreuder.

Após a partida, Alfred Schreuder voltou a falar sobre o tema, mas com um tom diferente de antes do jogo. Segundo o treinador, o Ajax tem uma boa situação financeira e não deverá vender o brasileiro.

"Já perdemos cinco ou seis grandes jogadores e não quero que o Antony deixe o clube. Eu disse à diretoria que quero que ele fique aqui. Estou assumindo que o clube não venderá Antony porque estamos em boa situação financeira", declarou também à "ESPN".

Schreuder ainda aproveitou para provocar o Manchester United, que não disputará a Champions League nesta temporada, dizendo que o clube holandês está classificado para a maior competição entre times do planeta.



"Meu sentimento é positivo sobre o acordo de Antony. Eu entendo o jogador, mas aqui você joga pelo Ajax. Estamos classificados para a Liga dos Campeões. Eu acho que o Manchester United não está na Liga dos Campeões", frisou.