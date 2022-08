Henrique Dourado - Divulgação

Publicado 26/08/2022 12:30

Rio - O atacante Henrique Dourado, que defendeu o Flamengo e o Fluminense, terá que ficar um ano sem atuar no futebol chinês. O jogador, de 32 anos, foi punido após uma trombada em um árbitro durante uma partida da primeira divisão do futebol local.

Além disso, o Ceifador foi multado e terá que desembolsar 200.000 yuanes (cerca de R$ 148 mil). A punição foi anunciada nesta sexta-feira pela Federação Chinesa de Futebol, que considerou que o lance foi proposital por parte do brasileiro.

Com passagens por outros clubes importantes do Brasil como Palmeiras, Santos e Cruzeiro, Dourado atua no futebol chinês desde 2020. Ele se transferiu para o Henan Jianye em 2019, após deixar o Flamengo. No ano seguinte voltou ao país emprestado ao Palmeiras e rapidamente voltou à China. Pelo Henan Songshan Longmen, seu clube atual, o Ceifador entrou em campo em 45 jogos, fez 14 gols e deu 4 assistências.