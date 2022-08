Cristiano Ronaldo não vive bom momento com o Manchester United - LINDSEY PARNABY / AFP

Publicado 26/08/2022 11:07

Nesta sexta-feira (26), em Instambul, na Turquia, a Uefa realizou o sorteio dos grupos da Liga Europa, segunda maior competição de clubes do continente. Gigates como Manchester United, Arsenal e Roma são os grandes favoritos da competição e foram cabeças de chave.

Outro time que vai chamar a atenção é o Fenerbahçe, do técnico Jorge Jesus, ídolo do Flamengo e que conta com dois ex-rubro-negros, Willian Arão e Gustavo Henrique. O clube turco deu sorte e caiu em um grupo bem acessível pela classificação. A fase de grupos se inicia no dia 8 de setembro. A grande final é no dia 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste, Hungria.

Na fase de grupos são seis rodadas, com as equipes se enfrentando duas vezes. Apenas o líder de cada chave avança diretamente para as oitavas de final. As equipes que ficarem em segundo lugar enfrentarão times que virão da Liga dos Campeões em um mata-mata. O terceiro colocado garante vaga na Liga Conferência.

Os grupos da Liga Europa

Grupo A

Arsenal

PSV

Bodo/Glimt

Zürich

Grupo B

Dínamo de Kiev

Rennes

Fenerbahçe

AEK Larnaca

Grupo C

Roma

Ludogorets

Betis

HJK

Grupo D

Braga

Malmö

Union Berlin

St Gilloise

Grupo E

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff

Omonoia

Grupo F

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

Grupo G

Olimpiakos

Qarabag

Freiburg

Nantes

Grupo H

Estrela Vermelha

Monaco

Ferencváros

Trabzonspor