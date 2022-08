Logo da ESPN Brasil - Reprodução

Publicado 26/08/2022 09:30

Rio - O ex-goleiro do Vasco e do Palmeiras, Fernando Prass é o novo comentarista da ESPN. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", o ex-jogador vai fazer a sua estreia pela emissora na próxima semana ao comentar às semifinais da Libertadores.

Além de participar de jogos ao vivo, o ex-goleiro também vai reforçar a equipe em outros programas do canal. Além de Prass, a ESPN conta com Fábio Luciano, Diego Lugano, Zé Elias, Silas, Zinho, Amoroso e Djalminha.

Não será a estreia de Prass na função de comentarista. No início deste ano, o ex-goleiro de 44 anos participou das transmissões da TNT Sports na disputa do Paulistão.

O ex-goleiro encerrou sua carreira em fevereiro do ano passado após defender o Ceará. Pelo pelo Vasco, Prass conquistou uma Série B e uma Copa do Brasil. Pelo Palmeiras, o goleiro viveu seu momento mais vitorioso, sendo bicampeão do Brasileiro, campeão da Série B e também da Copa do Brasil.