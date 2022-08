John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/08/2022 09:00 | Atualizado 26/08/2022 09:09

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor pode estar próximo de adquirir mais um clube. De acordo com informações do portal holandês "de Gelderlander", o Vitesse, da Holanda, pode ser mais uma equipe a fazer parte da rede que é administrada pelo norte-americano.

Segundo o portal, o acordo deverá ser anunciado em breve. O clube holandês está em processo de negociação para vender o futebol e espera ter o acordo finalizado antes do dia 1º de setembro, quando se encerra a janela de transferências local.

Além do Botafogo, já fazem parte da rede de John Textor: o RWD Molenbeek, da Bélgica, o Crystal Palace, da Inglaterra, e recentemente, o norte-americano também assumiu o controle do Lyon, da França.