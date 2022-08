Verstappen deu o troco nas Ferraris durante o segundo treino do GP da Bélgica de Fórmula 1 - Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 26/08/2022 14:00

Após ser superado pelos rivais da Ferrari no primeiro treino livre do dia, Max Verstappen deu o troco na segunda sessão do GP da Bélgica de Fórmula 1 e cravou o melhor tempo desta sexta-feira, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. O holandês da Red Bull anotou 1min45s507 sob leve chuva, que não chegou a atrapalhar os pilotos.

Atrás do atual campeão mundial e líder do campeonato vieram o monegasco Charles Leclerc e o britânico Lando Norris. O piloto da Ferrari marcou o segundo tempo da sessão e do dia, com 1min46s369, enquanto o rival da McLaren anotou 1min46s589. Mais uma vez, o mexicano Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, foi apenas o 10º colocado, com 1min47s346.



A Mercedes, ainda longe de ameaçar os primeiros colocados, teve Lewis Hamilton como seu principal piloto desta sessão. O inglês registrou o sexto melhor tempo, com 1min46s893, enquanto o compatriota George Russell foi o oitavo colocado, com 1min47s042 A equipe, que vinha de ascensão promissora antes do recesso de verão europeu na F-1, ainda não confirmou a reação na Bélgica.



O quarto mais veloz da segunda sessão, quando apenas três pilotos chegaram a usar pneus intermediários, foi o canadense Lance Stroll. O piloto da Aston Martin anotou 1min46s635. O mais veloz no início do dia, o espanhol Carlos Sainz Jr., decepcionou no segundo treino livre, com o quinto lugar: 1min46s649.



Apesar do rendimento abaixo do esperado, o piloto da Ferrari tem um fim de semana promissor pela frente. Isso porque Leclerc e Verstappen, seus principais adversários, vão sofrer punições no grid de largada por conta de mudanças em seus motores. E Pérez, o outro piloto da Red Bull, não parece ter encontrado seu melhor ritmo no circuito belga até agora.



Completando o Top 10, o espanhol Fernando Alonso obteve o sétimo melhor tempo do segundo treino, com 1min46s975. E o australiano Daniel Ricciardo, que deixará a McLaren no fim da temporada, foi o nono mais veloz, com 1min47s255.



Os pilotos voltam para a pista às 8 horas deste sábado, pelo horário de Brasília, para o terceiro treino livre. O grid de largada será definido às 11 horas. E, no domingo, a corrida está marcada para as 10 horas.