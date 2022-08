Marcelo deixou o Real Madrid após 15 anos - Divulgação / Real Madrid

Publicado 26/08/2022 19:27

O lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, deixou o Real Madrid na última temporada como uma lenda do clube, após 15 anos de sucesso com a camisa dos merengues. Livre no mercado após a conquista da Uefa Champions League contra o Liverpool, o brasileiro foi procurado pelo Monza, da Itália, e pelo Nice, da França. Segundo o site "Foot Mercato", o Bayer Leverkusen entrou na briga pela contratação do ex-jogador da Seleção Brasileira.

Ainda de acordo com a publicação, o desejo do clube alemão é repor a saída de um jogador do setor. Marcelo, que despertou o interesse de equipes do futebol brasileiro, ressaltou que deve permanecer na Europa e seguir disputando competições de alto nível.



Pelo Real Madrid, foram 546 partidas, 38 gols e 103 assistências entre 2007 e 2022. Marcelo deixou o clube do Santiago Bernabéu com cinco títulos de Uefa Champions League, seis conquistas da La Liga, quatro Mundiais de Clubes da Fifa e duas Copas do Rei.