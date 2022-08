Ines Rau - Reprodução / Instagram

Ines RauReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2022 16:10

Rio - Se dentro de campo o francês Kylian Mbappé está voltando a se entender com o brasileiro Neymar, após uma série de desavenças , fora dele o astro do PSG estaria dando novos passos no que se refere a relacionamentos.



A imprensa francesa e italiana garante que o jogador francês está saindo com a famosa modelo Ines Rau, após terminar um affair com a atriz Emma Smet.

A jovem se tornou conhecida no mundo todo em 2017, após se tornar a primeira playmate trans (indivíduo que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer) da história da revista Playboy, estampando o ensaio principal da edição de novembro/dezembro daquele ano.

Ines Rau, que é uma modelo francesa de origem argelina, já tinha participado da Playboy em 2014, e teria sido escolhida pessoalmente para o novo ensaio pelo fundador da revista, Hugh Hefner, pouco antes da sua morte, aos 91 anos.



Em entrevista, ela falou sobre as fotos. “Eu vivi muito tempo sem falar que era transgênero. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: 'Você precisa apenas ser você mesma'. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo”, contou.

Vale lembrar que aos 16 anos Ines passou por uma cirurgia para mudar de sexo, mas só aos 24 contou publicamente a história. Em 2018, seu livro autobiográfico intitulado "Woman" foi lançado e ela descreveu sua transformação. "Sinto que minha alma finalmente está livre, como se a fechadura que me manteve trancado por tanto tempo fosse aberta. Agora, sou totalmente uma mulher", apontou.