Germán CanoMailson Santana / Fluminense

Publicado 30/08/2022 17:00

Rio - Conhecido por opiniões polêmicas, o jornalista Renato Maurício Prado, que já foi comentarista do Grupo Globo e da Fox Sports, detonou o artilheiro do futebol mundial em 2022, Germán Cano. Ao analisar o desempenho do argentino no empate entre Fluminense e Palmeiras, o jornalista fez críticas pesadas em relação à qualidade do centroavante.

"Perna de pau é o argentino que vocês (torcedores do Fluminense) estão endeusando. Quem jogou a vitória do Fluminense (contra o Palmeiras) foi o senhor Germán Cano, que corre com as pernas presas e deixou o Scarpa chegar para cortar a bola em um contra-ataque barbada. Com aquelas perninhas curtas, aquilo só sabe botar a bola para o fundo das redes. Joga p… nenhuma, tremendo perna de pau. É goleador, é diferente. Perdeu o gol do gol da vitória (no Brasileirão), perna presa", disse em live no YouTube.

Germán Cano, de 34 anos, vive uma temporada mágica pelo Fluminense. Em 55 jogos, o artilheiro balançou as redes em 31 oportunidades. O argentino foi inclusive decisivo no título do Carioca de 2022, conquistado pelo Tricolor sobre o Flamengo. Ele marcou três vezes nas duas partidas finais que renderam a conquista ao Flu.