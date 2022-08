Felipe Neto é torcedor do Botafogo - Divulgação/ Felipe Neto

Publicado 30/08/2022 16:12

Felipe Neto fez um pedido inusitado aos seus seguidores nesta terça-feira (30). Em sua conta no Twitter, o influenciador informou que busca figurinhas douradas do álbum da Copa do Mundo e explicou os termos para que os colecionadores entrassem em contato pela negociação.

Torcedor do Botafogo e fenômeno no Youtube, Felipe Neto nunca escondeu seu amor por futebol. A publicação do influenciador gerou repercussão nas redes sociais. O botafoguense ainda revelou que sua equipe está sendo responsável por checar as mensagens enviadas e cobrou algumas coisas para que concluísse as compras.

Para conseguir vender o item, o colecionador precisa informar por e-mail o valor pedido, vídeo de pelo menos três segundos segurando a figurinha e falando 'Felipe Neto' e telefone para contato.



O álbum da Copa do Mundo está sendo colecionado por diversas personalidades esportivas e vem proporcionando muito entretenimento e conteúdo aos amantes de futebol. A competição começa em novembro, e muitos brasileiros sonham com o hexacampeonato da Seleção.