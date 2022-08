Erison chega ao Estoril para ter mais minutos em campo - Divulgação/Estoril

Erison chega ao Estoril para ter mais minutos em campoDivulgação/Estoril

Publicado 30/08/2022 17:40

Fora dos planos do Botafogo para o restante da temporada, Erison chegou ao Estoril, de Portugal, e terá um ano para realizar um sonho. Emprestado até junho de 2023, o atacante de 23 anos celebrou a primeira oportunidade fora do Brasil.

"Sempre foi um sonho jogar na Europa, estou muito feliz por vestir a camisa do Estoril Praia. Vou dar o meu melhor em todos os jogos", afirmou o jogador ao site oficial do clube português.



O Estoril anunciou na tarde desta terça-feira (30) a contratação de Erison, emprestado pelo Botafogo para ganhar mais minutos em campo, já que ficaria sem espaço com a chegada de Júnior Santos e Tiquinho Soares. No acordo entre os clubes, ficou acertado que os portugueses não terão opção de compra ao fim do empréstimo, mas sim 10% de uma eventual venda futura.



Erison chegou ao Botafogo no início da temporada após se destacar pelo Brasil-RS, na Série B de 2021. Antes, passou por Figueirense e foi revelado pelo XV de Piracicaba. Ele é o artilheiro do Glorioso em 2022, com 15 gols.