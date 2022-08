Felipe Vizeu terá nova oportunidade no Sheriff, clube da Moldávia - Divulgação/Sheriff

Felipe Vizeu terá nova oportunidade no Sheriff, clube da MoldáviaDivulgação/Sheriff

Publicado 30/08/2022 18:27

O Sheriff Tiraspol, da Moldávia, anunciou a contratação de Felipe Vizeu. O atacante ex-Flamengo rescindiu o contrato, que ia até junho de 2023, com a Udinese, da Itália, onde não conseguiu espaço desde que foi anunciado, em 2018. Seu último clube foi o Yokohama FC, do Japão.



Revelado pelo Flamengo, Felipe Vizeu saiu do Brasil por 6 milhões de dólares, mas não conseguiu espaço no clube italiano e só entrou em campo cinco vezes na temporada 2018/19. Desde então, foi emprestado a vários clubes.



Primeiro, para o Grêmio, onde também não brilhou. Depois passou por Akhmat Grozny, da Rússia e Ceará, antes de jogar no Japão no último ano e ser rebaixado no fim de 2021.



Aos 25 anos, o ex-Flamengo atuará pelo principal clube da Moldávia, que conquistou 20 títulos nacionais desde 1992. Na temporada europeia passada, o Sheriff chegou a vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões e tinha Cristiano, atualmente lateral do Fluminense. Em 2022/23, disputará a Liga Europa e está no grupo do Manchester United.